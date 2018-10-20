Sinemanın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu tanınmayacak halde

Şekerpare filmiyle hafızalarda yer edinen Yeşilçam oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra bir AVM'de ortaya çıktı bakın ne kadar değişmiş.

Besteci ve söz yazarı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu, önceki gün bir AVM kameralara takıldı. Alışveriş merkezindeki bir mekanda deniz manzarası eşliğinde yemek yiyen Yaprak Özdemiroğlu-Kemal Öztürk çifti, daha sonra gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. Twitter

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Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan Yaprak Özdemiroğlu, sempatik ve güler yüzlü tavırlarıyla dikkati çekti. 20 Nisan 2016 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Attila Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var" dedi.

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Özdemiroğlu, "Genelde arkadaşlarımız bizi ziyarete geliyor, bu sefer biz geldik. Yeni projeler geliyor fakat şu sıralar uzak kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Twitter

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