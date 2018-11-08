Sinemanın efsane ismi Şener Şen'in mazisinden işportacılık ve pazarcılık çıktı

Tiyatroya Zengin Mutfağı oyunu ile Aralık ayında dönmeye hazırlanan Şener Şen ünlü olmadan önceki zorlu yıllarını anlattı. İşte Şener Şen'in mazisindeki bilinmeyenler.

Sinemanın efsane ismi Şener Şen'in mazisinden işportacılık ve pazarcılık çıktı

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan Şener Şen "Sınır Tanımayan Fikirler" temasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirilen etkinliğin "Onur Konuğu" oldu. 77 yaşında olan Şener Şen, mazisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Meğer Şener Şen ünlü olmadan önce beleşe figüranlık yapmış ve işporta tezgahları açmış. İşte Şener Şen'in bilinmeyenleri:

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Sinemanın efsane ismi Şener Şen'in mazisinden işportacılık ve pazarcılık çıktı

MEMLEKETİ ADANA'DAN İSTANBUL'A GELİŞİ : Aslen Adanalı olan Şener Şen'in babası Ali Şen'in mesleği marangozluktu. İş bulamadığında fabrikalarda usta başılık ya da filmlerde figüranlık yapıyordu. Geçim derdinde olan baba Ali Şener, 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor.Şener Şen o taşınmayı ve yokluktan başlayıp şöhrete uzanan hayatını şöyle anlattı: -

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Sinemanın efsane ismi Şener Şen'in mazisinden işportacılık ve pazarcılık çıktı

-"İnsan, hayatını kendi dizayn etmiyor. Yaşam şartlarınız, geldiğiniz çevre ve hangi ailede doğacağınıza da siz karar vermiyorsunuz. Tabii ki ileride kişiliğinizi etkileyen olayların kaynağı aile, anne, baba, çevre ve bulunduğunuz ortam. Babamın işi nedeniyle Adana'dan 1950'lerde buraya, Türkiye'nin ilk gecekondu semti Zeytinburnu'na geldik. Bir fabrika kuruluyordu. Babamın esas mesleği marangozluk ama aynı zamanda fabrikada ustalık da yapıyor. Öyle, bir fabrikanın kuruluşu için geldik."

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Sinemanın efsane ismi Şener Şen'in mazisinden işportacılık ve pazarcılık çıktı

HER İŞTE ÇALIŞTIM -Aradan geçen süre zarfında, ciddi bir hayat mücadelesi vardı. Maddi olarak çok ferah bir aileden gelmediğimiz için küçük yaşta her işi deneme, çalışma, hayatta kalma mücadelesi verdik.

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