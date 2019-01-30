Sinema kararı Resmi Gazete'de yayımlandı reklamların süresi belli oldu

Mars Entertainment Group ile film yapımcılarının arasındaki gerilime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el attı. Dün Beştepe'de sinema temsilcilerini ağırlayan Erdoğan'ın imza attığı Resmi Gazete ile kararı yayımlandı.

Buna göre, ihtiyaç sahibi sinema sanatçısına ve çalışanlarına maddi destek sağlanacak ve film öncesi reklamlar 10 dakikayı geçmeyecek.

Destekleme kurulları oluşturulacak: Ayrıca, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere sekiz üyeden oluşan Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Kullanılması zorunlu olacak: Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak '18+' yaş işareti ile gösterilecek. Daha önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilecek. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu tutulacak.

Sanatçı ve çalışanlara maddi destek: Kanunla birlikte Bakanlık, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyecek, etkinlikler düzenleyecek ve bu alanda ödüller verecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini de destekleyecek. Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği sağlayacak, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek verecek.

Reklamlar 10, film arası 15 dakikayı geçmeyecek: Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakika ile sınırlı tutulacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de sinema temsilcilerini kabul etti HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN