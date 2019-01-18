Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kanunla sinema ve dizi film sektörlerinin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla da bir çok teşvik ve düzenleme gündemde. Dizi ve sinema sektörlerinin gelişimine ivme kazandıracak düzenlemede yer alan bazı önemli maddeler şöyle:
CEM YILMAZ BEĞENDİ : Yeni sinema kanunu beğeninin yanı sıra eleştiri de aldı. Sosyal medyada tt olan kanunu ünlü komedyen Cem Yılmaz çok beğendi. Yeni kanunla gelen geri ödemesiz teşvikler ise film yapımcılarının iştahlarını kabartacak türden oldu.
SANSÜR MÜ GELİYOR? : Yeni sinema ve dizi kanununda eleştiri alan ise film ve diziler için komisyon kurulacak olması oldu. Bazıları bunu sansür olarak niteledi. Sıkıntılı görülen madde şöyle:
- Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.
TEŞVİKLERİ KOMİSYON BELİRLEYECEK : - Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.
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