Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

SANSÜR MÜ GELİYOR? : Yeni sinema ve dizi kanununda eleştiri alan ise film ve diziler için komisyon kurulacak olması oldu. Bazıları bunu sansür olarak niteledi. Sıkıntılı görülen madde şöyle:

- Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.