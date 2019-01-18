Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

Sinema ve dizi sektörüne teşvik, düzenleme ve ayar çeken yeni yasa meclisten geçti, yasayla mısır patlağı bilet tartışması da bitecek. En önemlisi ise geri ödemesiz teşvikler...

Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen dizi ve sinema sektörlerine yönelik önemli destekleri de içeren kanun teklifi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni kanunla sinema ve dizi film sektörlerinin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla da bir çok teşvik ve düzenleme gündemde. Dizi ve sinema sektörlerinin gelişimine ivme kazandıracak düzenlemede yer alan bazı önemli maddeler şöyle:

117
Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

CEM YILMAZ BEĞENDİ : Yeni sinema kanunu beğeninin yanı sıra eleştiri de aldı. Sosyal medyada tt olan kanunu ünlü komedyen Cem Yılmaz çok beğendi. Yeni kanunla gelen geri ödemesiz teşvikler ise film yapımcılarının iştahlarını kabartacak türden oldu.

217
Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

SANSÜR MÜ GELİYOR? : Yeni sinema ve dizi kanununda eleştiri alan ise film ve diziler için komisyon kurulacak olması oldu. Bazıları bunu sansür olarak niteledi. Sıkıntılı görülen madde şöyle:
- Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

317
Sinema kanunu TT oldu geri ödemesiz teşvik, mısır patlağı, reklam herşey var

TEŞVİKLERİ KOMİSYON BELİRLEYECEK : - Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro