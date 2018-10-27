Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Aytaç Arman gibi Türk sinemasının efsane isimleriyle başrolde yer aldı. Müjde Ar'a şöhret kapılarını o araladı. 15 yaşında sinema güzeli seçildi. Uyuşturucu ve şöhret hayatını ondan çaldı. İşte sinema güzeli Melek Ayberk'in ölüme giden acıklı hikayesi...

Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

Melek Ayberk'in hikayesi 1974 yılında Saklambaç gazetesi tarafından düzenlenen Sinema Güzeli Yarışması’nda birinci olmasıyla başladı. Sinema için yeni bir yüz, yeni bir soluk olarak değerlendirildi, art arda çektiği filmlerle Yeşilçam’da büyük ses getirdi. Öyle ki Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Serdar Gökhan, Aytaç Arman gibi dönemin jönleriyle başrolde yer aldı ama buna rağmen neredeyse hiç para kazanamadı.

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Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

Türkiye’yi İtalya’da temsil etmeyi istiyordu ama hem yaşı tutmadığı hem de ailesi izin vermediği için fırsat bulamadı. “Gidebilseydim, yaşantım herhalde değişirdi” diyerek o günlerin acısını yaşıyordu.

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Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

'SAYEMDE MÜJDE AR DİYE BİRİSİ DOĞDU': 25 filmde oynayan Melek Ayberk, Müjde Ar’a şöhret olma yolunu açtığını da şu sözlerle anlatıyordu: "Bu arada Aşk-ı Memnu adlı televizyon filminde öpüşmediğim için benim rolümü Müjde Ar’a verdiler ve sayemde Müjde Ar diye birisi doğdu.” Ve 1994 yılında, henüz 35 yaşındayken çıkamadığı uyuşturucu batağı onu ölüme götürdü.

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Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

İşte Melek Ayberk'in ölüme giden hikâyesi...

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