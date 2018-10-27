Sinema güzeli seçildi şöhret oldu uyuşturucu batağına saplanınca...

Melek Ayberk'in hikayesi 1974 yılında Saklambaç gazetesi tarafından düzenlenen Sinema Güzeli Yarışması’nda birinci olmasıyla başladı. Sinema için yeni bir yüz, yeni bir soluk olarak değerlendirildi, art arda çektiği filmlerle Yeşilçam’da büyük ses getirdi. Öyle ki Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Serdar Gökhan, Aytaç Arman gibi dönemin jönleriyle başrolde yer aldı ama buna rağmen neredeyse hiç para kazanamadı.