Sinema dünyasını kahreden ölüm! Son filmini göremeden hayata veda etti

Oynadığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve 81 santimetrelik boyuyla tanınan oyuncu Verne Troyer, hayatını kaybetti.

1969 yılında Michigan eyaletinde dünyaya gelen Verne Troyer, akondroplazi türü cüceliğine sahip olduğu için 81 santimetre boyundaydı. Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti.

2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden ölüm tehlikesi geçiren Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı.

"Avanak Ajan" ve "Avanak Ajan: Altın Kuş" filmlerinin dışında, ilk Harry Potter filminde Griphook olarak izlediğimiz oyuncunun filmografisinde 20'den fazla film bulunuyor. "Vegas'ta Korku ve Nefret", "The Love Guru", "Bubble Boy" ve "Dr. Parnassus", aktörün boy gösterdiği filmlerden yalnızca bazıları. Televizyonda da görme şansına eriştiğimiz ismin oynadığı diziler arasında "Boston Public", "Jack of All Trades" ve "Shasta McNasty" yer alıyor. Oyuncunun rol aldığı son film olan "Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks" ise bu yıl vizyona girecek.