Sinem Kobal'ı çıldırtan iddia: Duyarsızlık ve acımasızlık

Kenan İmirzalıoğlu iki yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal, bebeğini kaybettiği iddialarını yalanlayarak "Duyarsızlık ve acımasızlık" ifadelerini kullandı.

İki yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal'ın üç hafta önce bebeğini kaybettiği iddia edildi. 2.Sayfa programının haberine göre; Setlerden bir süredir uzak olan Kobal, geçtiğimiz aylarda aldığı güzel haberle bebek sahibi olacağını öğrendi ancak ünlü oyuncunun mutluluğu uzun sürmedi. Twitter

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''DUYARSIZ VE ACIMASIZ'': İddialara göre Kobal'ın üç hafta önce bebeğini kaybettiği öne sürüldü. İddiaların ardından Kobal sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı ve iddiaları yalanladı. Kobal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Hakkımda çıkan haber tamamen hayal ürünüdür. Böyle özel ve hassa konularda sırf dikkat çeksin diye masa başında üretilen bu haberleri duyarsız ve acımasız buluyorum!

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Eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla birbirlerine her konuda yardımcı olmayı sevdiklerini belirten Kobal, daha önce yaptığı açıklamada “Çok mutlu ve huzurluyum. Şu an evliliğin ve aşkımızın tadını çıkartıyoruz. Seyahat etmekten çok keyif alıyoruz. Beraber keşfetmek istediğimiz yerler ve kültürler bize yön veriyor. Bazen de doğaçlama tatillerimiz oluyor. Bu yaz Toscana’yı gezme planımız var” dedi. Twitter

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