Sinem Kobal projeyi elden kaçırdı o filmin kadrosundan çıkartıldı!

Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, yine bir projeyi elden kaçırdı. En son oynadığı yüz yüze dizisinde düşük reytinglerinden dolayı büyük umutlarla başlanan proje bitirilmişti.

Sinem Kobal projeyi elden kaçırdı o filmin kadrosundan çıkartıldı!

Güzel oyuncu, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3’ filminin kadrosundan çıkarıldı. Son dönemdeki her dizi projesinde hüsrana uğrayan Sinem Kobal'a şok! Kobal, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikah masasına oturduktan sonra kaşesini yükseltince işleri bıçak gibi kesilmişti. Kendisine gelen reklam ve sinema filmi tekliflerindeki azalmaya rağmen talep ettiği ücreti düşürmeyen oyuncu, kaş yapayım derken göz çıkardı.

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Sinem Kobal projeyi elden kaçırdı o filmin kadrosundan çıkartıldı!

SENARYO GÜNCELLENDİ: Geçtiğimiz aylarda ilk iki filmde olduğu gibi 'Romantik Komedi 3'ün kadrosunda da yer alacağını duyuran Kobal, talep ettiği astronomik ücrette ısrar edince olanlar oldu. Yapım şirketinden 1 milyon lira talep ettiği öğrenilen 30 yaşındaki oyuncunun son yapılan değişiklikle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta yeniden güncellenen senaryodan çıkartıldığı konuşulan oyuncunun yaşadığı durum ise "Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak" deyimini akıllara getirdi.

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Sinem Kobal projeyi elden kaçırdı o filmin kadrosundan çıkartıldı!

SİNEM'E YİNE HÜSRAN: Geçtiğimiz yıl bir tasarımcıyı canlandıracağı film için BKM ile görüşen Kobal, o dönem talep ettiği astronomik ücret nedeniyle de yine hüsrana uğramıştı. Son dönemde ekranlara gelen her dizisi erken final yapan ünlü oyuncunun film tekliflerini de ücret yüzünden kaçırması "Sinem yüksek uçuyor, işsiz geziyor" dedirtti...

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Sinem Kobal projeyi elden kaçırdı o filmin kadrosundan çıkartıldı!

Dizisi nedeniyle filmde oynamayacağını belirten Engin Altan Düzyatan'ın ardından Sinem Kobal da ekipten çıkarıldı. Sedef Avcı ile Burcu Kara ise kadroda…

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