Sinem Kobal Netflix dizisinde rol alacak

Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.

Yeni sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'ın oyuncu kadrosuna Sinem Kobal'ın da katıldığı öne sürüldü. İddialara göre Kobal bölüm başı 30 bin TL alacak.

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Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.

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Yeni sezonları merakla beklenen Hakan: Muhafız'da rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal'ın bölüm başı 30 bin TL'ye anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

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