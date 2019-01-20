Sinem Kobal Netflix dizisinde rol alacak

Yeni sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'ın oyuncu kadrosuna Sinem Kobal'ın da katıldığı öne sürüldü. İddialara göre Kobal bölüm başı 30 bin TL alacak.
Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yüz Yüze'de rol alan Sinem Kobal Netflix'in ilk Türk yapımı Muhafız'da rol alamaya hazırlanıyor.
10'ar bölümden iki sezon çekilen dizinin başrolündeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 50 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira aldığı da iddia edilmişti.
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