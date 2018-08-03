Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

Magazin Gazetecileri Derneği için Medya Takip Merkezi'nin (MTM) tarafından hazırlanan Temmuz ayı magazin raporu açıklandı. Açılan davalar ve yaşanan polemikler magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. İşte basında en fazla haber olan olaylar ve şahıslar.

Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Meksika'nın en büyük medya grubuyla anlaştıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Acun Medya, 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının içeriğini üretecek. Ilıcalı, bu girişiminin dışında sahibi olduğu TV8 kanalı ile ilgili kararıyla da çok konuşuldu. Gülse Birsel'in son dizisi Jet Sosyete’nin TV8'de yayınlanacağının da duyurusunu yapan Acun Ilıcalı hakkında temmuz ayında basında çıkan haber sayısı 4 bin 915 oldu.

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Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

İNTİZAR-SİNEM GEDİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI: Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadığı iddialarına dair görüntüler yayınlandı. Kamuoyunda, ikilinin ilişki yaşadığı iddialarına dair birçok yorum yapıldı. Medyada çıkan haberlerin ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketi, "Profesyonel ilişkimiz sona erdi" açıklaması yaptı. İntizar, bu ay, hakkında medyada yer alan 4 bin 15 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı.

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Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

DEMET AKALIN'IN İSYANI: Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden şarkıcı yaptığı açıklamalarla bu ay 3 bin 540 habere konu oldu.

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Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

İBRAHİM TATLISES OĞLU İDO'YU TEHDİT EDENLERE GÖZDAĞI VERDİ: Oğlu İdo'nun ölüm tehdidi almasına ilişkin savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, basında yer alan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, ''Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur" dedi. Ayrıca türkücü, eski eserlerinden oluşan 'Tatlıses Klasikleri' adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü iddia ederek prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme gelen Tatlıses'in, 3 bin 471 haberle konuşulduğu görüldü.

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