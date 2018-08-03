Sinem İntizar olay büyük yankı uyandırmıştı işte temmuz ayının enleri!

Magazin Gazetecileri Derneği için Medya Takip Merkezi'nin (MTM) tarafından hazırlanan Temmuz ayı magazin raporu açıklandı. Açılan davalar ve yaşanan polemikler magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. İşte basında en fazla haber olan olaylar ve şahıslar.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Meksika'nın en büyük medya grubuyla anlaştıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Acun Medya, 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının içeriğini üretecek. Ilıcalı, bu girişiminin dışında sahibi olduğu TV8 kanalı ile ilgili kararıyla da çok konuşuldu. Gülse Birsel'in son dizisi Jet Sosyete’nin TV8'de yayınlanacağının da duyurusunu yapan Acun Ilıcalı hakkında temmuz ayında basında çıkan haber sayısı 4 bin 915 oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

İNTİZAR-SİNEM GEDİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI: Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadığı iddialarına dair görüntüler yayınlandı. Kamuoyunda, ikilinin ilişki yaşadığı iddialarına dair birçok yorum yapıldı. Medyada çıkan haberlerin ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketi, "Profesyonel ilişkimiz sona erdi" açıklaması yaptı. İntizar, bu ay, hakkında medyada yer alan 4 bin 15 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

DEMET AKALIN'IN İSYANI: Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden şarkıcı yaptığı açıklamalarla bu ay 3 bin 540 habere konu oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8