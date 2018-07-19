Sinem Gedik'ten suç duyurusu! Mustafa Ceceli ifade verecek

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işledikleri iddiasıyla sorgulayacak.

Yasemin Güneri'nin Show TV'de yayınlanan haberine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine gere 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suça ilişkin öncelikle şüpheliler Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu ifade verecek. Savcılık, suçun ağırlığına göre şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edebilecek. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra serbest de bırakabilecek. Soruşturma sonrasında dava açılırsa şüpheliler “sanık” sıfatıyla yargılanacaklar.

Sinem Gedik’in yaptığı suç duyurusunda Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu dışında yaklaşık 10 kişiden daha şikayetçi olunduğu öğrenildi.

VELAYET DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK? Çocuğunun velayetini almak için dava açan Mustafa Ceceli’nin dava dosyasına eklediği eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’ın görüntülerinin velayet davasını nasıl etkileyeceği de merak konusu. Boşanma davalarında gizli ses ve görüntü kayıtlarını delil kabul eden aile mahkemelerinin velayet davalarında da gizli görüntüleri delil kabul edip etmemesi emsal bir kararın çıkmasına neden olacak.

Yargıtay, “özel hayatın gizliliğini ihlal” konusunda verdiği emsal kararda, mahkemeye delil olarak sunulan gizli görüntülerin evlilik birliği içerisinde çekilmiş olması gerektiğini dile getirmişti.Gizli kamera kayıtları, boşandıktan sonra çekildiyse ve delil olarak sunuluyorsa, bu görüntülerin delil olup olmayacağı da verilecek karar sonrası yeni bir tartışma yaratacak.

  • Magazin 19 Temmuz 2018 22:24
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