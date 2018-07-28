Sinem Gedik'le İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli’ye söyleyen kişi belli oldu

İntizar-Sinem Gedik ilişkisini Mustafa Ceceli'ye mail atarak ihbar eden kişi, İntizar'ın yeğeninin kocası çıktı. Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade veren S.Y., "Amacım İntizar ile Sinem'in yaşadığı ilişkiden A.'nın etkilenmesini önlemekti" dedi.

Sinem Gedik'le İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli’ye söyleyen kişi belli oldu

Mustafa Ceceli, ayrıldığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar ilişkisine yönelik video kaydını aile mahkemesine sunarak oğlunun velayetinin değiştirilmesini talep etmişti. Video kaydının Ceceli tarafından internete sızdırıldığını öne süren Sinem Gedik, “Özel hayatının ihlal edildiği” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mustafa Ceceli ise ihbar maillerinin tanımadığı birinden geldiğini belirterek suçlamaları reddetmişti.

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Sinem Gedik'le İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli’ye söyleyen kişi belli oldu

MAİLİ ATAN KİŞİ İNTİZAR’IN YEĞENİNİN KOCASI: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Mustafa Ceceli’ye mail atan kişinin İntizar’ın yeğeninin kocası S.Y.'nin olduğu belirlendi. 24 Temmuz’da ifadesi alınan S.Y., İntizar ile Sinem Gedik ilişkisini Mustafa Ceceli’ye mail atarak ihbar ettiğini, ancak video kaydıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

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Sinem Gedik'le İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli’ye söyleyen kişi belli oldu

İŞTE O İFADE
Sözcü'de yer alan habere göre; “İntizar eşimin teyzesi olmaktadır. İntizar, ilk olarak bu tarihten 15 ay önce Sinem Gedik ve oğlu ile Fethiye’ye evimize misafir olarak gelmişti. Sinem Gedik kendisini bana reklamcı olarak tanıttı. İntizar başka başka kadınlarla da evimize geldiği için bu duruma alışkındık. Ancak Sinem’le geldiklerinde kendilerini arayan kişilere Bodrum’da olduklarını söylüyorlardı. Bizde kaldıkları bu süre içinde İntizar ve Sinem yemek yerken ve değişik zamanlarda, birbirlerine kur yapıyordu. Bir erkek bir bayana nasıl kur yapıyorsa İntizar da o şekilde kur yapıyordu. Hatta birkaç kez öpüşürlerken gördüm. 2-3 gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler.”

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Sinem Gedik'le İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli’ye söyleyen kişi belli oldu

“BABASININ MUSTAFA CECELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”
S.Y., ifadesini şöyle sürdürdü; “Bir hafta sonra İntizar, Sinem Gedik ve oğlu yine bize geldiler. Hep birlikte denize girdiğimiz gün A., bana, babasının Mustafa Ceceli olduğunu söyledi. Ancak ben ilk söylediğinde inanmadım. Daha sonra internetten araştırdım. Kendi kullanmış olduğum mail adresimden Mustafa Ceceli’nin internetten bulmuş olduğum mail adresine 8 Ağustos 2017 tarihinde mail attım.”

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