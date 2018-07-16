Ceceli'nin yaptığı korkunç! İşte olayın perde arkası

Sinem Gedik ve İntizar’ın linç edilmesinin önünü açtığını düşünüyor musun?

- Sanki kamerayı oraya ben koydum, görüntüleri ben çektim, ortalığa ben yaydım, davayı ben açtım... Gidin bu soruyu Mustafa Ceceli’ye sorun. Çocuğunun annesinin görüntülerini bulup çıkaran, dava dosyasına koyarak yayılmasına neden olan kişi; Mustafa Ceceli. Bu olay bir haberdir ve ben de gazeteci olarak haberi yaptım.