Sinem Gedik'le ilişki yaşadığı iddia edilen İntizar sessizliğini bozdu Ceceli'yi yerden yere vurdu

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Cevap haklarını kullanmadıklarını belirten Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktan, delillerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. İntizar ise "Kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz" dedi.
''AHLAKSIZLIK, NAMUSSUZLUK'': Hakkında çıkan haberler hakkında neler söyleyeceği merak edilen İntizar sessizliğini bozdu. 44 yaşındaki şarkıcının, Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamalar şöyle: "İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namussuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı.
"YALNIZIM, GARİBANIM": "Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Tek derdi bu. Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim. Tanıyanlar bilir; yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Lütfen insanlar beni korusun. Çok kötüyüm."
MUSTAFA CECELİ'YE TEPKİ: İntizar ile Sinem Gedik'e ait olduğu iddia edilen mahrem görüntülerin Mustafa Ceceli tarfından oğlunun velayetini almak için sızdırıldığı da iddialar arasında. Görüntüleri Ceceli'nin sızdırdığını düşünen bazı ünlüler, çocuğunun psikolojisini düşünmediği gerekçesiyle 37 yaşındaki şarkıcıya tepki gösterdiler.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER