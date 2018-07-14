Sinem Gedik kimdir Mustafa Ceceli'nin eski eşi İntizar'la ilişki yaşıyor

Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, farklı bir gerekçeyle yeniden mahkeme yolunda. Ceceli, Sinem Gedik'in İntizar’la özel görüşmeleri olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu; hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.

Türkiye'nin konuştuğu bu iddianın ardından gözler Sinem Gedik ve İntizar'a çevrildi. Peki, tüm iddialara rağmen sessizliğini korumaya devam eden Sinem Gedik kimdir? Peki ya şarkıcı İntizar kimdir aslen nereli? Skandal patlak verince tüm gözler bu ikiliye çevrildi. İşte haberin tüm detayları...

GÖRÜNTÜLERLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Mustafa Ceceli, kendisine bir başkası tarafından gönderildiğini iddia ettiği kamera kayıtlarıyla İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Bu görüntülerin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar’ın özel bir beraberliği olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen 37 yaşındaki şarkıcı, bu sebeple 7 yaşındaki oğlu Arın’ın velayetini istedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEP ETTİ

Ceceli ayrıca Gedik’e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını, onun kendisi, oğlu ve yeni eşi Selin İmer’e yaklaşmaması için de uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

1 YILDIR KONUŞULUYORDU

İlk olarak tanımadığı birinden mail alan ancak “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelen Ceceli'nin; yeni gelen fotoğraflar ve videolar üzerine mahkemeye başvurmasıyla, yaklaşık 1 yıldır magazin kulislerinde konuşulan Sinem Gedik ile İntizar'ın yakınlaşması ortaya çıktı.

POLAT YAĞCI: İNTİZAR'LA YOLLAR AYRILDI

İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.Polat Yağcı yaptığı açıklamada "Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla..." dedi.



İNTİZAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Türkiye'nin konuştuğu bu iddianın ardından gözler İntizar'a çevrildi. İntizar'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi ama şarkıcının bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki gönderme dikkat çekti. İntizar'ın paylaştığı fotoğrafın yanında; "Benim toz olmam, senin kir olmadığını göstermez."

SİNEM GEDİK KİMDİR?

Mustafa Ceceli’nin eşi olarak tanınan Sinem Ceceli, sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak Mustafa Ceceli'nin mahkeme başvurusunun ortaya çıkması tüm gözlerin Sinem Gedik’e çevrilmesine neden oldu. Peki, tüm iddialara rağmen sessizliğini korumaya devam eden Sinem Gedik kimdir?

6 YAŞINDA ÇOCUKLARI VAR

Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

İNTİZAR KİMDİR?

1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar’la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar’a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.

İntizar'ın albümleri

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)