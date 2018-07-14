Sinem Gedik kimdir İntizar ile aşk mı yaşıyor Mustafa Ceceli anlattı!

Sinem Gedik kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve şarkıcı İntizarile ilişkisi mi var soruları bir anda magazin basınının gündemine oturdu. İddiaya göre Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, İntizar ile aşk yaşıyor, bu nedenle şarkıcı Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

SİNEM GEDİK'E AĞIR SUÇLAMA: 9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve bu nedenle ağır eleştiriler alan Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'i suçladı. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Ocak ayından beri boşanma sürecinde olduklarını ifade eden Mustafa Ceceli, "Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi.. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi.. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. Amaç; beni karalamak.. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten.. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi...." dedi.

SİNEM GEDİK KİMDİR: 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.

OĞLUNUN VELAYETİ İÇİN: Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Ceceli, hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından yapım şirketinden açıklama geldi. Polat Yağcı: “Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır.”

İNTİZAR KİMDİR: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

SİBEL CAN'IN KONSERİNDE KEŞFEDİLDİ: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

EŞCİNSEL İDDİALARI: Atatürk üniversitesi ağrı eğitim fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti