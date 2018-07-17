Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile olan görüntülerini gizli kamera ile kaydettiği söyleniyordu. Mustafa Ceceli iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. O görüntüler bakın eline nasıl geçmiş.

Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

Mustafa Ceceli eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın mahrem görüntülerini gizli kamera ile mi kaydetti? Mustafa Ceceli olay yaratan görüntüler için açıklama yayınladı ve görüntülerin eline nasıl geçtiğini açıkladı. Pek inandırıcı bulunmayan açıklamasına göre Sinem Gedik - İntizar görüntüleri ona mail yoluyla ismini bilmediği kişilerden gelmiş. Sinem. Gedik'in 'cinsel yöneliminin' kendisini ilgilendirmediğini iddia eden Mustafa Ceceli şunları anlattı:

117
Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

CİNSEL YÖNELİMİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR : -"Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım.

217
Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

SİNEM GEDİK İNTİZAR İLİŞKİSİ -Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir.

317
Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

OĞLUMUN YANINDA OLDU -Çocuğumun yaşadığı travmaların ortaya çıkmasıyla dava konusu olan şey çocuğun bulunduğu ortamlarda onun ruhsal durumunu bozan davranışlardır.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro