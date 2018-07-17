Sinem Gedik İntizar görüntülerinde ne var? Ceceli yok artık dedirtti

Mustafa Ceceli eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın mahrem görüntülerini gizli kamera ile mi kaydetti? Mustafa Ceceli olay yaratan görüntüler için açıklama yayınladı ve görüntülerin eline nasıl geçtiğini açıkladı. Pek inandırıcı bulunmayan açıklamasına göre Sinem Gedik - İntizar görüntüleri ona mail yoluyla ismini bilmediği kişilerden gelmiş. Sinem. Gedik'in 'cinsel yöneliminin' kendisini ilgilendirmediğini iddia eden Mustafa Ceceli şunları anlattı:
CİNSEL YÖNELİMİ BENİ İLGİLENDİRMİYOR : -"Kişilerin yönelimleri asla benim meselem olmadı, olamaz da. Beni ilgilendiren tek mesele küçücük evladımın psikolojik gelişimi ve travmalarıdır. Bu nedenle 3 Temmuz'da, içinde bulunduğum şok edici duruma rağmen en sağlıklı çözüm yolu olarak yargıya başvurdum ve velayet davası açtım.
SİNEM GEDİK İNTİZAR İLİŞKİSİ -Söz konusu ilişki bir boşanma travmasının ürünü değildir. Boşanmadan önce başlamıştır ve bugüne kadar süregelmektedir.
OĞLUMUN YANINDA OLDU -Çocuğumun yaşadığı travmaların ortaya çıkmasıyla dava konusu olan şey çocuğun bulunduğu ortamlarda onun ruhsal durumunu bozan davranışlardır.
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