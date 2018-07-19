Sinem Gedik İntizar 2 video birden Mustafa Ceceli'yi yaktı!

Magazin basını yaklaşık 1 haftadır İntizar ve Sinem Gedik'in videoları ile çalkalanıyor. Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik boşanmanın ardından sessizliğe gömülmüş ve uzun süre magazin basınında boy göstermemişti ta ki şarkıcı İntizar ile videoları sızana kadar. Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayetini almak ve nafaka ödemesini durdurmak için bu görüntüleri basına sızdırdığı hatta yatak odasına gizli kamera koyarak İntizar Sinem Gedik videolarını çektiği iddia edildi. Video olaylarının patlamasının ardından taraflar sessizliğe bürünmüş ve ilk açıklama şarkıcı İntizar'dan gelmişti. İntizar bu yapılanların şerefsizlik olduğunu söylemiş ve Sinem Gedik ile nasıl tanıştığını neden onunla yakınlaştığını açıklamıştı.

Kendini mağdur durumunda göstermek isteyen Mustafa Ceceli'ye ise büyük tepki topladı. Başta sanatçılar olmak üzere tepkiler çığ gibi büyüdü ve Mustafa Ceceli eski karısı Sinem Gedik ve İnzizar videoları yüzünden büyük ambargo yedi. Mustafa Ceceli'nin şarkısı birçok ulusal radyoda çalınmayacak, birçok konseri ise iptal edildi.

Peki Sinem Gedik İntizar 2. video sansüzsüz görüntülerini basına kim servis etti. Peki o video görüntülerinde ne vardı...

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki görüntülerinin eve konulan gizli kamera ile kaydedildiği biliniyor. Peki İntizar Sinem Gedik'in 2. videosunun içeriğinde ne vardı? Görüntü kısa sürede silindi fakat izleyenler videoda Sinem Gedik'in yatak odasında bir koltukta yarıçıplak olarak uzandığı ve İntizar'ın da odaya girip yanıda diz çöktüğünü anlatıyor. Videonun tamamında yaşananları yayın gereği yazamıyoruz.

SİNEM GEDİK İSYAN ETTİ: İntizar Sinem Gedik videolarının ifşasının ardından ilk açıklama şarkıcı İntizar'dan gelmişti. İntizar 'Arkamda güçlü bir ordu yok, beni insanlardan koruyun' demişti. İntizar'ın ardından sesizliğini bozan bir diğer isim ise Sinem Gedik oldu. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ilk kez avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Mustafa Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.

Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.

Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.

Velayet davasına sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boşanmadan önce var olduğu, ortak çocuğun yanında olduğu, bunların bizzat çocuktan öğrenildiği, görüntülerin gizlice değil ihbar maili ile elde edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.

Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır.

Gerek velayet davası kapsamındaki kurquyu, gerekse işlenmiş ve işlenmekte olan suçları ve hukuka aykırılıkları planlayan, onlara sebep olan, basın yayın kuruluşları ve bir kısım gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kişilere, hatta görüntüleri paylaşmaya devam eden her bireye karşı açacağımız hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamında tüm hazırlıklarımızı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Ayrıca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.

ÇOCUĞA KAYYUM ATANABİLİR: Bunun yanıda Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğu için velayet davası da sürüyor. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

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