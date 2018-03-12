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Sinem Akay kimdir aslen nereli bakın babası kimmiş

Sinem Akay kimdir aslen nereli bakın babası kimmiş

Sinem Akay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Sinem Akay'ın babası annesi kimdir soruları merak edilid. Mina Başaran'a ait olan özel jette hayatını kaybedenlerden biri olan Sinem Akay Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı. 27 yaşında olan Sinem Akay Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 13:10 - Güncelleme: 12-03-2018 14:24

Sinem Akay Siloni kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Sinem Akay'ın annesi babası kim soruları Mina Başaran'a ait özel jetin düşmesinin ardından merak edilmeye başladı.

SİNEM AKAY KİMDİR: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu. Sinem Akay İtalya’da moda eğitimi aldı

8 genç kızın içinde olduğu Mina Başaran' ait özel jet dün akşam BAE'den İstanbul'a dönerken düştü. İçinde toplam 11 kişinin olduğu jet harabeye döndü ve 11 kişiye mezar oldu. Peki o jetin içinde olan Sinem Akay kim?

ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI: Yolculardan Liana Hananel’in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu olduğu belirlendi.

ÜÇÜ BU YAZ EVLENECEKTİ: Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay’ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

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