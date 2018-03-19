Sineği yakalamak isterken akvaryuma uçan kedi

Mobilya dükkanı işleten Cem Köseoğlu, ofisinde çalışırken yavru kedisinin sinek yakalamak için verdiği mücadeleyi cep telefonuyla kameraya kaydetti. Akvaryumun üzerinde uçan sineği yakalamak için uzun süre bekleyen 6 aylık Müzeyyen ismindeki kedi bir anda zıplayarak akvaryumun içine düştü. Akvaryumun içinden çıkmak için uzun süre mücadele veren yavru kedinin o anları renkli görüntülere sahne oldu.

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