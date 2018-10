Sinead O'Connor Müslüman oldu böyle Kelime-i Şehadet getirdi

"Nothing Compares to You" adlı şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Twitter hesabından Müslüman olduğunu duyurdu. İsmini değiştiren 51 yaşındaki O'Connor, Shuheda David ismini aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslamı seçtiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman olup ezan okudu

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslama götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadelerini kullandı.