Sindirim sistemine iyi gelen 6 mücizevi besin

Sindirim sistemine iyi gelen besinler hangileridir? Sindirim sistemine iyi gelen yiyeceklerin en temel noktası yüksek lif içeriğine sahip olmalarıdır. İşte sindirim sisteminizle ilgili sağlık sorunları yaşamamak için mutlaka tüketmeniz gereken 6 besin!

Sindirim sistemine iyi gelen 6 mücizevi besin

Bağırsaklar, sindirim sistemimizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli organlardan biridir. Eğer yanlış bir beslenme alışkanlığına sahipseniz, sindirim sisteminiz doğru bir şekilde çalışmaz ve tuvalete çıkamama durumu, çok tuvalete çıkma durumu, ishal, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi birtakım sağlık sorunlarıyla karşılaşırsınız. İşte bu tarz sıkıntılarla karşılamamak için beslenmenizde mutlaka yer alması gereken 6 besin!

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Sindirim sistemine iyi gelen 6 mücizevi besin

1- BAKLAGİLLER: Yüksek oranda lif içeren fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller sağlıklı bir bağırsak hareketine yardımcı olabilir. 1 bardak haşlanmış bezelye 16 gram, 1 bardak pişmiş mercimek ise 15 gram lif içerir ve bu miktar günlük lif ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar. Bağırsakları çalıştıran bakliyat ürünleri aynı zamanda protein ve demir gibi mineraller açısından iyi bir kaynaktır. Bu özellikleri ile et ürünlerine alternatif olarak kullanılabilirler. Bakliyatı yemek olarak veya salatalara, çorbalara, pilav ve makarnalara katarak tüketebilirsiniz.

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Sindirim sistemine iyi gelen 6 mücizevi besin

2- KEPEKLİ TAHILLAR: Bakliyat ürünleri gibi kepekli tahıllarda yüksek oranda besin lifi içerir. Kepekli tahılları sabah kahvaltılarınızda gevrek olarak sütle birlikte tüketebilirsiniz. Gün içinde ise yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine, bir avuç kepekli tahıllardan üretilen kahvaltılık gevrek yemek boş ve faydasız kalori alımına sağlıklı bir alternatif olacaktır.

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Sindirim sistemine iyi gelen 6 mücizevi besin

3- KURU MEYVELER: 3 adet kurutulmuş incir 1.5 gram, 2 adet kuru kayısı 1.7 gram ve 3 adet kuru erik yaklaşık olarak 1.9 gram besin lifi içermektedir. Bu tip kuru meyveleri atıştırmalık olarak tüketerek hem öğünler arasındaki açlık hissini bastırabilir hem de sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kuru meyveler salatalarda da kullanılabilir.

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