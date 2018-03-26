  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sincar'dan şok görüntüler! PKK'lılar tek sıra olup...

Sincar'dan şok görüntüler! PKK'lılar tek sıra olup...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ikinci Kandil olarak adlandırılan Sincar'a operasyonun başladığını duyurdu. PKK'nın çekileceğini açıkladığı Sincar'dan gelen görüntüler PKK'lıların halen bölgede olduğunu ortaya koydu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 16:44 - Güncelleme: 26-03-2018 16:44

Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi. Ancak gelen fotoğraflar, PKK'lıların henüz bölgeden atılmadığını gösteriyor.

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği ve terör örgütünün de çekileceğini açıkladığı Sincar'dan bugün gelen fotoğraflar, PKK'lıların halen bölgede olduğunu ortaya koydu.

Irak ordu birliklerinin Sincar'a dün akşamdan itibaren gelmesine rağmen PKK'lı teröristlerin tek sıra halinde beklediği görülüyor.

ERDOĞAN BİR GECE ANSIZIN GELEBİLRİZ DEMİŞTİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta başında "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, sınır ötesi harekât gündeme gelmişti. Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler ise, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi.

PEŞMERGEYLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ

Musul'un batısında yer alan Sincar ve çevresi, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidi'leri katlettiği bölge. DEAŞ'ın temizlenmesiyle bölgeye yerleşen PKK'lılar, geçtiğimiz yıl zaman zaman Mesut Barzani'ye bağlı peşmergelerle çatışmaya girmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sincar'dan şok görüntüler! PKK'lılar tek sıra olup... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KARATAŞ 26 Mart 2018 17:13 Tayyip'in Afrin’e kayyım atamak çözümü?

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro