Sincar'dan şok görüntüler! PKK'lılar tek sıra olup...

Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi. Ancak gelen fotoğraflar, PKK'lıların henüz bölgeden atılmadığını gösteriyor.

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği ve terör örgütünün de çekileceğini açıkladığı Sincar'dan bugün gelen fotoğraflar, PKK'lıların halen bölgede olduğunu ortaya koydu.

Irak ordu birliklerinin Sincar'a dün akşamdan itibaren gelmesine rağmen PKK'lı teröristlerin tek sıra halinde beklediği görülüyor.

ERDOĞAN BİR GECE ANSIZIN GELEBİLRİZ DEMİŞTİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta başında "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, sınır ötesi harekât gündeme gelmişti. Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler ise, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi.

PEŞMERGEYLE ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ

Musul'un batısında yer alan Sincar ve çevresi, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidi'leri katlettiği bölge. DEAŞ'ın temizlenmesiyle bölgeye yerleşen PKK'lılar, geçtiğimiz yıl zaman zaman Mesut Barzani'ye bağlı peşmergelerle çatışmaya girmişti.