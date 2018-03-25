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Sincar operasyonu başladı! Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Sincar operasyonu başladı! Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincar operasyonuyla ilgilş son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Oraya da operasyonlar başladı." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 16:56 - Güncelleme: 25-03-2018 17:08

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan Afrin operasyonu sonrası Sincar operasyonunun da başlayacağını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Yarın Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Türkiye-AB zirvesi öncesi, Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim.

UÇAĞIMIZI DA YAPACAĞIZ: 15 sene önce yola AK Parti olarak çıktığımızda Türkiye neydi ne oldu? Karadeniz sahil yolunu tamamladık. Dağları deldik Ferhat Şirin'e ulaştı. Çünkü biz milletimize sevdalıyız. Milletimizi muasır mediyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. İktidara geldiğimizde milli gelir 3400 dolardı şimdi 11 bin doların üstüne çıktık. İnşallah uçağımızı da yapacağız.

BATILILAR BİZİ KISKANIYOR

Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz dedim.

SİNCAR'A OPERASYON BAŞLADI

Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.

"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. 

Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 25 Mart 2018 17:48 Öso bu savaşta yer alacakmı :)

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