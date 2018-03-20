Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

Sincar nerede hangi ülkenin sınırları içinde yer alıyor, Sincar'ın önemi ne? Türkiye neden Sincar'a giriyor. Sincar'da kimler var? İşte tüm bu soruların cevabı merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz" açıklamasının ardından Sincar merak konusu oldu. PKK'nın ikinci Kandil'i olarak adlandırılan Sincar'a operasyon sık sık gündeme geliyordu. İşte Sincar'la ilgili merak edilenler...Sincar yada diğer ismiyle Şengal Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan Ninova ili sınırları içinde bulunmaktadır. Terör örgütü PKK’nın Irak Şengal kolu olan YBŞ ve KBY elindedir. Ezidiler’in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşamaktadır.
Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında. Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor. Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.
SİNCAR IRAK'TA İHTİLAFLI BÖLGELER ARASINDA: ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında bulunan Sincar'da, statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı. Birleşmiş Milletlerin (BM) Sincar hakkında hazırladığı raporda, Ezidilerin 140. maddenin uygulanmasını ve IKBY'ye bağlanmak istediği belirtilirken, Kürtlerin de aynı talepte bulunduğu ama Arapların bu duruma karşı çıktığı ifade edildi.
MUSUL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP: Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolu üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada. Öyle ki tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı. Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Sincar dağı ve şehri PKK terör örgütünün işgali altında.
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