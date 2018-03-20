Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

Sincar nerede hangi ülkenin sınırları içinde yer alıyor, Sincar'ın önemi ne? Türkiye neden Sincar'a giriyor. Sincar'da kimler var? İşte tüm bu soruların cevabı merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz" açıklamasının ardından Sincar merak konusu oldu....

Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

Sincar nerede hangi ülkenin sınırları içinde yer alıyor, Sincar'ın önemi ne? Türkiye neden Sincar'a giriyor. Sincar'da kimler var? İşte tüm bu soruların cevabı merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz" açıklamasının ardından Sincar merak konusu oldu. PKK'nın ikinci Kandil'i olarak adlandırılan Sincar'a operasyon sık sık gündeme geliyordu. İşte Sincar'la ilgili merak edilenler...Sincar yada diğer ismiyle Şengal Irak’ın kuzey bölgesinde yer alan Ninova ili sınırları içinde bulunmaktadır. Terör örgütü PKK’nın Irak Şengal kolu olan YBŞ ve KBY elindedir. Ezidiler’in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşamaktadır.

114
Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında. Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor. Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.

214
Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

SİNCAR IRAK'TA İHTİLAFLI BÖLGELER ARASINDA: ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında bulunan Sincar'da, statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı. Birleşmiş Milletlerin (BM) Sincar hakkında hazırladığı raporda, Ezidilerin 140. maddenin uygulanmasını ve IKBY'ye bağlanmak istediği belirtilirken, Kürtlerin de aynı talepte bulunduğu ama Arapların bu duruma karşı çıktığı ifade edildi.

314
Sincar nerede Sincar'da kimler var neden önemli Sincar haritasına bakın!

MUSUL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP: Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolu üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada. Öyle ki tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı. Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Sincar dağı ve şehri PKK terör örgütünün işgali altında.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro