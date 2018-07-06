Sincap'ın doğum yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı

Doğanın en şirin canlılarından biri olan Sincaplar yuvalarını ağaçların yüksek bir noktasına inşa ederler. Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler. Doğum yapacakları sırada tek ihtiyaçları olan şey sadece dinlenmek ve büyük tok bir midedir