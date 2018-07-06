Sincap'ın doğum yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı

Doğanın en şirin canlılarından biri olan Sincaplar yuvalarını ağaçların yüksek bir noktasına inşa ederler. Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler. Doğum yapacakları sırada tek ihtiyaçları olan şey sadece dinlenmek ve büyük tok bir midedir
Ancak sincaplar için doğum yapacakları doğru pozisyonu bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Üreme zamanı yaklaşan sincaplar sık sık yuvalarına dönerler. İşte doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın yuvasına yerleştirilen kamerayla doğum yaptığı o anlar an be an objektiflere böyle yansıdı...
İşte sincabın doğum yaptığı o anlar...
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