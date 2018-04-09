Sincap Karamel protezine alıştı

Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan ‘Karamel’ isimli sincap Bilgisayar Mühendisi Tayfun Demir’in yardımları ile İstanbul'da tedavi edilmişti. Geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel’e, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından tekerlekli protez kol yapıldı. Geçtiğimiz günlerde protezi kakılan sincabın alışma süreci sona erdi.

Öğretim görevlileri tarafından yapılan tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel’in alışma süreci sona erdi. Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu.