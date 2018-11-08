Sınava gidecekti bir türlü gidemedi Canından oluyordu

İSTANBUL Beyoğlu'nda ablası ile birlikte yaşayan üniversite öğrencisi 4 katlı binanın 3. katından atlamak istedi. İddiaya göre üniversite öğrencisi ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı.

Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.