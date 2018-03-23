Sınav görevlisi olma şartları-2018 GİS şifresi alma

Sınav görevlisi olmak şartları nelerdir, kimler sınav görevlisi olabilir ve sınav görevlisi ne kadar ücret alır sorularının yanıtı haberimizde. ÖSYM A grubu, B grubu ve C grubu sınav görevlileri nasıl seçilir? Peki ÖSYM'ye sınav görevlisi olma başvurusu yapmak için alınan GİS şifresi nedir, nasıl alınır?

NE KADAR ÜCRET ALINACAK: Bina Sınav Sorumlusu, 235 TL, bina yöneticisi, 156 TL, bina yönetici yardımcısı 140 Türk Lirası, salon başkanı 140 Türk Lirası, gözetmen 125 TL, yedek gözetmen 109 TL ve yardımcı engelli gözetmen 172 Türk Lirası alacak.

SINAV GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR: Belirtilen şartları sağlamanız durumunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ( KPSS, YGS, LYS, ALS, TUS, EKPSS, ALES ) sınavlarda gözetmen ya da sınav görevlisi olarak görev alabilirsiniz. Sınavlarda bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen olarak görev alabilmeniz mümkündür. Öğretmenler sınavlarda saymış olduğumuz pozisyonlarda görev alarak 100 TL’den 230 TL’ye kadar oturum başına net ücret alabilmektedirler. İyi bir ek gelir fırsatı olan sınavlarda görevli olmak ücretleri sebebiyle hayli talep görmektedir. Peki sınav görevlisi nasıl olunur?

SINAV GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI: Öncelikle ÖSYM’de A Grubu Görevlendirmeler ve B Grubu Görevlendirmeler ve C Grubu Görevlendirmeler bulunmaktadır. Bunların üçünün de başvuruları farklı oldukları için iyi bilmek gerekir. Sınav koordinatörleri tarafından gerçekleştirilen görevlendirme atamaları:

2018 sınav görevlisi paraları ne kadar oldu son bilgiyi ÖSYM verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme yapıldığını bildirdi.

GİS ŞİFRESİ NEDİR: Sınav görevlisi başvurusu yapmak için ÖSYM tarafından hazırlanan GİS sistemi için şifre oluşturmanız ve buradan tercih işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Görevli İşlemleri Sistemi yani kısa adıyla GİS için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir. GİS sayfası açıldıktan sonra, daha önce şifre oluşturduysanız T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Şayet daha önce şifre almadıysanız da yine aynı bağlantıdan şifre oluşturma sekmesine tıklayarak sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir ya da bağlı bulunduğunuz okul veya ÖSYM binalarından da şifrenizi talep edebilirsiniz.

A Grubu Görevlendirmeler : Bina yöneticisi, engelli salon görevlisi, cezaevi görevlisi, hizmetli, yerel sınav evrakı koruma görevlisi

Bina Yöneticisi : Yükseköğretim kurumlarına ait binalarda görevlendirilen Bina Yöneticisi, ilgili binanın üst yetkilisi sayılan Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte Sekreteridir. MEB’e bağlı bulunan ilk ve ortaöğretim binalarında bu görev öncelikli olarak okulun müdür ve müdür yardımcılarına verilmektedir. Ancak bu kişiler sınav esnasında görevli olamayacak durumdalar ise sınav koordinatörlüğü başka birisini atar.

Engelli Salon Görevlisi : Sınav koordinatörleri engelli adayları sınavı uygulaması için birisi okuyucu, birisi de işaretleyici olmak üzere en az 2 görevlisi atamaktadır. Okuma yeteneği düşük olanlar ve görevli yerine getiremeyecek kadar engeli bulunanlar bu göreve atanmazlar.

Cezaevi Görevlisi : Sınav koordinatörlükleri tarafından sınav esasları ve ortam koşulları dikkate alınarak atanırlar.

Hizmetli : Hizmetliler hali hazırda görev yapmakta oldukları binada, sınav koordinatörlüklerine iletilen öneriler doğrultusunda atanırlar.

Yerel Sınav Evrakı Koruma Görevlisi : Bu görev akademisyenler arasından seçilmektedir. Ancak bazı durumlarda herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda görevli memur olanlar da atanabilirler.

B Grubu Görevlendirmeler : Bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi

Bina Sınav Sorumlusu ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Bu pozisyona en üst akademik unvandan başlanarak atama yapılır. Bu görevi yerine getirecek olanlar, kendi kurumlarında değil de başka kurumlarda görevlendirilirler.

Salon Başkanı: İlgili binayı tercih eden akademisyenler arasından puanına göre atama yapılır. Yeterli görevli bulunmazsa, Milli Eğitim Bakanlığı atama yapabilir.

Gözetmen : Görevlendirilmiş olan salon başkanının unvanına bakılarak, uygun unvanlı aynı binayı tercih etmiş görevliler arasından puan sıralamasına göre atama yapılmaktadır.

Yedek Gözetmen : Bu pozisyon için öncelik araştırma görevlilerine verilmiştir. Yeterli araştırma görevlisi bulunmazsa Milli Eğitim Bakanlığı atama gerçekleştirebilir.

Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi : Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışmakta olan memurlar arasından seçilir. Görevli sınav evrakını indirme ve bindirme işlemlerine de destek verir. Engeli bulunan adaylar bu göreve atanmazlar.

C Grubu Görevlendirmeler : ÖSYM temsilcisi, ÖSYM engelli temsilcisi, yöre dışı sınav evrakı nakil ve koruma görevlisi

ÖSYM Temsilcisi : Ankara’da faaliyet gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan, ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış ve Sınav Merkezi Tercih Sistemi (SMT)’ne dâhil edilmiş olan Profesör ve Doçent unvanına sahip olan akademisyenler arasından seçilmektedir.

ÖSYM Engelli Temsilcisi : ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış ve Sınav Merkezi Tercih Sistemi (SMT)’ne dâhil edilmiş olan ÖSYM ve YÖK çalışanları arasından atanır.

Yöredışı Sınav Evrakı Nakil/Koruma Görevlisi: Ankara’da faaliyet gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan ve ÖSYM Başkanlığı tarafından verilen eğitimi almış olan personel ile ÖSYM ve YÖK