Sinan Aksu aslen nerelidir kaç yaşında eşi kimdir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Sinan Aksu, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitirdi. Özellikle boyu ile dikkat çeken Sinan Aksu'nun biyografisi haberimizde.

Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM’de başlayan Sinan Aksu, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Sinan Aksu 30.03.2015 tarihi itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı.

GÖREVLER:Gençlik ve Spor Bakanlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü

Başbakanlık

Başbakan Müşaviri

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Milletvekili Danışman

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Memur

SİNAN AKSU EŞİ VE ÇOCUKLARI ;İngilizce bilen Sinan AKSU evli ve bir çocuk babasıdır. Ancak özel hayatına dair pek bir şey bilinmiyor.