Sinan Aksu aslen nerelidir kaç yaşında eşi kimdir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Sinan Aksu, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitirdi. Özellikle boyu ile dikkat çeken Sinan Aksu'nun biyografisi haberimizde.
Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM’de başlayan Sinan Aksu, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Sinan Aksu 30.03.2015 tarihi itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı.
GÖREVLER:Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü
Başbakanlık
Başbakan Müşaviri
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milletvekili Danışman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Memur
SİNAN AKSU EŞİ VE ÇOCUKLARI ;İngilizce bilen Sinan AKSU evli ve bir çocuk babasıdır. Ancak özel hayatına dair pek bir şey bilinmiyor.
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