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Sinan Aksu aslen nerelidir kaç yaşında eşi kimdir

Sinan Aksu aslen nerelidir kaç yaşında eşi kimdir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Sinan Aksu, özellikle boyu ile dikkat çekiyor. Evli ve bir çocuk babası olan Sinan Aksu'nun hayatı internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 14:09 - Güncelleme: 22-07-2018 14:09

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Sinan Aksu, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitirdi. Özellikle boyu ile dikkat çeken Sinan Aksu'nun biyografisi haberimizde.

Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM’de başlayan Sinan Aksu, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Sinan Aksu 30.03.2015 tarihi itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı.

GÖREVLER:Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü

Başbakanlık
Başbakan Müşaviri

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milletvekili Danışman

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Memur

SİNAN AKSU EŞİ VE ÇOCUKLARI ;İngilizce bilen Sinan AKSU evli ve bir çocuk babasıdır. Ancak özel hayatına dair pek bir şey bilinmiyor.

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