Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir kaç yaşında nereli

Buse Narcı ile ilişkisini üç gün önce bitiren Sinan Akçıl, 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Gizem Kayalı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir kaç yaşında nereli

Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl, çapkınlıktaki hızıyla Formula 1 pilotlarına rakip çıktı. Geçtiğimiz gün 20 gündür aşk yaşadığı Buse Narcı ile ayrıldığını itiraf eden 36 yaşındaki popçu, bu açıklamasından üç gün sonra Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi. Birkaç gündür olan popçu, 2016'daki katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'nde görüntülendi.

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Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir kaç yaşında nereli

MERDİVENDEN EL ELE ÇIKTILAR: Maçakızı Otel'de konaklayan ikili, sabah 08:00'de kahvaltı yapmak için restorana indi. Basında çıkan Narcı ile ayrılık haberlerini okuyan popçu, sonrasında gazeteleri sevgilisine verdi. Uzun süren kahvaltı ve kahve keyfi sonrası mekan görevlileri tarafından uyarılan Sinan Akçıl, apar topar içeri kaçtı. 24 yaşındaki Gizem Kayalı ile merdivenleri el ele çıkarak ilan-ı aşk yapan popçu, sonrasında soluğu spor salonunda aldı..

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Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir kaç yaşında nereli

HEYKELSİZ KALDI: 25 yaşındaki Narcı, Akçıl için "O benim Yunan heykelim" açıklaması yapmıştı..

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Sinan Akçıl'ın yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir kaç yaşında nereli

GİZEM KAYALI KİMDİR? Gizem Kayalı, son zamanların merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Kayalı, özel hayatıyla magazin dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ancak Kırklareli'de yaşayan Gizem Kayalı, Ömür Gedik'e verdiği röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı;

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