Sinan Akçıl'ın kilolu hali çok konuşulmuştu şimdiki haliyse çok farklı!

Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz yaz tatilde objetiflere yansıyan kilolu ve yağlı vücuduyla ilgili yapılan yorumlar ünlü şarkıcıyı ve söz yazarını hırslandırdı. Yoğun ağırlık ve kardio antrenmanlarıyla fazla yağlarından kurtulan Akçıl kaslı görüntüsüyle düşman çatlattı.

Sinan Akçıl'ın kilolu hali çok konuşulmuştu şimdiki haliyse çok farklı!

Sinan Akçıl’ın geçen yaz tatilde göbeğini içeri çekerek verdiği poz çok konuşulmuştu. Akçıl Bodrum'da bir beach'te gazeteciler tarafından görüntülendiğini farkedince göbeğini içine çekmiş ve vücudunu bir havluyla kapatmaya çalışmıştı. Aşırı kilo aldığı yorumları ünlü şarkıcının moralini bir hayli bozmuşa benziyor ki akçıl azmetti ve baklavaları çıkardı. Kaslı haliyle Men's Fitness dergisine kapak olan Akçıl verdiği röportajda değişimini anlattı.

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Sinan Akçıl'ın kilolu hali çok konuşulmuştu şimdiki haliyse çok farklı!

Akçıl şunları söyledi: “O fotoğraf kendimle yüzleşmemi sağladı. Azmettim, her gün çalıştım. Sabah ilk işim aç karna bir kahve içip kardiyo yapmaktı. 8 ayda, 320 saat kardiyo, 240 saat ağırlık idmanı yaptım. Çok aç kaldım! Kendimi sabaha karşı 4-5 gibi gözümü açıp yeşil elma yerken buldum. Uyurgezerlik diye bir şey vardır ya, ben adeta ‘Uyur yer’ oldum. O kadar aç yatıyordum ki...”

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Sinan Akçıl'ın kilolu hali çok konuşulmuştu şimdiki haliyse çok farklı!

Karbonhidratı bırakmak sevgiliden ayrılmak gibiydi en çok karbonhidratı bırakmakta zorlandığını belirten Akçıl, “Ben karbonhidratçıyım ve ondan vazgeçmek en sevdiğim kız arkadaşımdan ayrılmak gibiydi” dedi

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Sinan Akçıl'ın kilolu hali çok konuşulmuştu şimdiki haliyse çok farklı!

İşte Sinan Akçıl'ın tatilde görüntülendiği kilolu hali

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