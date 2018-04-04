Sinan Akçıl'ı Umre'de şaşkına çeviren olay!

Umre'ye giden Sinan Akçıl, "Türk bir kız hayranım peşimden koşarak yanıma geldi. Elindeki kağıdı bana verdi. İnanılmaz bir hikaye. Kağıda adımı yazıyor ve karşısında beni görüyor. Çok özel bir andı." dedi. Akçıl'ın Canem adlı hayranı, aynı hikayeyi 17 gün önce İzmir'de yazmış.

Sinan Akçıl'ı Umre'de şaşkına çeviren olay!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından Umre'ye gitmeye karar verdi. Konser programını Umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından Umre'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Sinan Akçıl, "Önce Peygamber Efendimiz'in kabrini, sonra Uhud Dağı'ndaki şehitliğimizi ziyaret ettim. Ardından da Mekke'de umreyi tavaf ederek ziyaretimi tamamladım" dedi.

13
Sinan Akçıl'ı Umre'de şaşkına çeviren olay!

Kabe'yi gördüğü anda gözyaşlarını tutamayan Akçıl, oradaki maneviyatın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Şarkıcı, kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiği anda yaşadıklarının tarifsiz olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kabe'yi tavaf ettiğim anlarda Yaradan'a ruhen yaklaştığımı hissettim. O anı tarif etmem mümkün değil. İnşallah Allah'ım nasip ederse Hac vazifemi de yerine getirmeyi çok istiyorum. Özellikle sabah ezanını dinleyip ibadetimi yaptıktan sonra ellerimi Yaradan'a açarak 'Beni, ailemi, eşimi dostumu bağışla, günahlarımızı affet. Güzel ülkemi, vatanımı her türlü iç ve dış düşmana karşı koru. Mehmetçiğimizi, ordumuzu gireceği her mücadelede muzaffer eyle' diyerek dua ettim. Bu anlar benim için çok özeldi."

23
Sinan Akçıl'ı Umre'de şaşkına çeviren olay!

Ünlü şarkıcı, ziyareti sırasında kendisini çok şaşırtan bir olayı da anlattı: "Türk bir kız hayranım peşimden koşarak yanıma geldi. Elindeki kağıdı bana verdi. İnanılmaz bir hikaye. Kağıda adımı yazıyor ve karşısında beni görüyor. Çok özel bir andı." Akçıl'ın Canem adlı hayranı, aynı hikayeyi "Bu notu 17 gün önce İzmir'de yazmıştım. Bugün karşılaştık, mutluyum" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

.

33
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro