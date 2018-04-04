Sinan Akçıl'ı Umre'de şaşkına çeviren olay!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından Umre'ye gitmeye karar verdi. Konser programını Umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından Umre'ye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Sinan Akçıl, "Önce Peygamber Efendimiz'in kabrini, sonra Uhud Dağı'ndaki şehitliğimizi ziyaret ettim. Ardından da Mekke'de umreyi tavaf ederek ziyaretimi tamamladım" dedi.

Kabe'yi gördüğü anda gözyaşlarını tutamayan Akçıl, oradaki maneviyatın kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Şarkıcı, kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiği anda yaşadıklarının tarifsiz olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kabe'yi tavaf ettiğim anlarda Yaradan'a ruhen yaklaştığımı hissettim. O anı tarif etmem mümkün değil. İnşallah Allah'ım nasip ederse Hac vazifemi de yerine getirmeyi çok istiyorum. Özellikle sabah ezanını dinleyip ibadetimi yaptıktan sonra ellerimi Yaradan'a açarak 'Beni, ailemi, eşimi dostumu bağışla, günahlarımızı affet. Güzel ülkemi, vatanımı her türlü iç ve dış düşmana karşı koru. Mehmetçiğimizi, ordumuzu gireceği her mücadelede muzaffer eyle' diyerek dua ettim. Bu anlar benim için çok özeldi."



