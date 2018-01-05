Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Hadise ve ablasının fotoğrafı gösterilince “Birini seviyorum birini hiç sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu konuya açıklık getiren ünlü şarkıcı, "Ben küçük olanı seviyorum. Hadise iyi biri gerçekten ama ablası değil” dedi. “Aşk mı besliyorsunuz hala?” sorusunu ise "Yok ya, sizleri nasıl seviyorsam Hadise’yi de öyle seviyorum" şeklinde yanıtladı.



