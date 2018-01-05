Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ve Didem Akbay çiftinin evlilik eğlenceleri önceki akşam Etiler Le Meriden Otel'de yapıldı. Ünlülerin akın ettiği geceye Popçu Sinan Akçıl, yalnız katıldı. Sinan Akçıl, muhabirlerin “Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna, "Hiç göremeyeceğiz” cevabını verdi.

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Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Romen sevgilisi Otilia’yla şu an görüşemediğini belirten başarılı popçu, "Bakalım ilerisi ne gösterecek? Ama ayrılırsam ben de furyaya uyabilirim, bir oyuncuyla birlikte olabilirim. Şu an aday yok ama artık dizileri takip edeceğim” diyerek, adeta güzel oyuncu Hande Erçel’le aşk yaşayan meslektaşı Murat Dalkılıç'a taş attı.

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Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Sinan Akçıl, katıldığı bir programda Hadise ve ablasının fotoğrafı gösterilince “Birini seviyorum birini hiç sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu konuya açıklık getiren ünlü şarkıcı, "Ben küçük olanı seviyorum. Hadise iyi biri gerçekten ama ablası değil” dedi. “Aşk mı besliyorsunuz hala?” sorusunu ise "Yok ya, sizleri nasıl seviyorsam Hadise’yi de öyle seviyorum" şeklinde yanıtladı.

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Sinan Akçıl'dan olay sözler: Artık dizilerden sevgili bakacağım

Geçtiğimiz aylarda Merve Boluğur'la yollarını ayıran popçu Murat Dalkılıç, güzel oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı. Dalkılıç arkadaşlarıyla çıktığı bir yemek sırasında itirafta bulunmuş ve “Ben Hande’ye çok âşığım” demişti. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamamıştı.

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