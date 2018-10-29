Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan büyük aile pozu

Aşk yaşadıkları iddia edilen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl önceki gün Florya'da bir mekanda objektiflere yansıdı. İkiliye bu sefer Burcu Kıratlı'nın babası Kenan Erçetingöz ve annesi Gül Erçetingöz de eşlik ediyordu.

"SİNAN AZ ÖNCE HEDİYE ALDI"

Akçıl, bir fuardan çıkıp ailecek kutlamaa yemeğine geldiklerini ifade etti. Mekan çıkışında Burcu Kıratlı'nın elinde tuttuğu peluş eşek dikkat çekti. Muhabirlerin sorusu üzerine güzel oyuncu ''Sinan az önce hediye aldı'' dedi.

Mekan çıkışı objektiflere poz veren Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ve Kenan- Gül Erçetingöz çifti, kareye mekan sahibi yakın arkadaşları olan Mehmet Fener'i de aldı.