Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

Paylaştığı fotoğrafın altına "Sadece kasımda değil aralıkta da ocakta da aşk başkadır" yazan Akçıl, hem beğeni hem de eleştiri toplamayı başardı. Yaptıklarıyla birçok kişi tarafından 'görgüsüz çift' olarak adlandırılan ikili, öpüştükleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarında paylaşınca tepkilerin ardı arkası kesilmedi.