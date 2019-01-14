Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

2019'a evlenerek girerek herkesi şaşırtan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti bu sefer de otoparkta öpüştükleri fotoğrafla konuşuluyor. Çift öpüştükleri fotoğrafı sosyal medaydan paylaşınca olanlar oldu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

2019'a hızlı bir giriş yapan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda start verdikleri ilişkilerine resmiyet kazandırmış ve Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda nişanlanmışlardı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinin nişanlarına ise, ünlü oyuncunun giydiği dekolteli mini gelinlik damga vurmuştu. Sosyal medyada sürekli olarak eleştirilen çift, kimseyi umursamadan hayatlarına mutlu bir şekilde devam ediyor.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

Düğün gününün ertesi sabahı gecelik kıyafetleriyle poz verdiği görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden olan Burcu Kıratlı, gelinliğiyle de Sinan Akçıl'dan tepki almıştı. Çift, bu sefer de sosyal medya hesaplarından önceki gün bir otoparkta çekindikleri pozları paylaştı.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

Paylaştığı fotoğrafın altına "Sadece kasımda değil aralıkta da ocakta da aşk başkadır" yazan Akçıl, hem beğeni hem de eleştiri toplamayı başardı. Yaptıklarıyla birçok kişi tarafından 'görgüsüz çift' olarak adlandırılan ikili, öpüştükleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarında paylaşınca tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı otoparkta dudak dudağa!

Gelen yorumlar arasında Akçıl'ın bir takipçisi "Aslında yaptıkları normal, sevgiye gelmişler ancak kamera önünde veya topluluk içinde yapmaları yanlış. Zira iyi örnek değil örf, adet ve geleneklerimize ters" yorumunda bulundu.

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