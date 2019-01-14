Simit ve poğaça yiyenler dikkat! Her sabah tüketirseniz

Simit ve poğaça alternatif leziz kahvaltı olarak bilinir. Hazır ve hızlı ulaşımı özellikle çalışanlar için bulunmaz bir nimet. Peki, bu yiyeceklerin sağlığımıza ne gibi etkileri oluyor merak ettiniz mi? Her sabah simit ve poğaça yiyenlere seslenen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur" dedi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır.
Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur.
Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.
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