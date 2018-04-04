Simit kaç kalori 4 dilim ekmeğe eş? Simiti diyette bu saatte yiyin!

Simit yiyerek kilo verebilirsiniz! Diyetisyen Neslihan Aktepe cevapla.tv'nin sorularını yanıtlarken simit hakkında önemli bir bilgi veriyor. Simit diyet yapanlar tarafından haftada 2 kez tüketilebilir. Kadınlar yarım simit erkekler tam simit yiyebilirler. Simit tüketmek için en ideal öğünler; sabah kahvaltısı ile ikindi ara öğünüdür.

SİMİTİN KALORİSİ : 40 gramlık 1 simit yaklaşık 250-300 kaloridir. Simit karbonhidrat içerir, üzerindeki susam ise yağlıdır. Haliyle diyette simit yerken yanında protein olarak peynir veya ayran, bol lif kaynağı olarakta domates, salatalık, biber ,maydanoz tüketmek gerekir.

Simit kilo aldırır mı? : Pek çoklarının bir tane yedim, bu öğünü hafif atlattım diye tercih ettiği simit, sandığımız kadar masum değil. 1 simit 4 dilim ekmeğe eşdeğerdir. Yağlı bir besin olan susam, simidin kalorisi artırır. Bu nedenle simit tüketirken dikkat edin ve akşam yemeyin.

Erkek ve kadın günde ne kadar kalori harcak? : Kadınlar günde 1000-1500, erkekler 1500-2500 kalori arasında kaloriye ihtiyaç duyar. Erkekler, kadınlara göre ortalama yüzde 25-50 daha fazla kalori harcar. Kilonun dengede kalmasını istiyorsan, günün toplamında, yediklerin harcadığın enerjiyi geçmemelidir. Diyelim ki günlük 1500 kalori harcayabiliyorsun. Bu en fazla 1500 kalori almalısın anlamına geliyor. Kalori harcaması kalori alımına eşitse kilo almazsın. Diyetisyenler sabah yüksek kalori ile başlayıp akşam öğününde en asgari kalorinin alınması yönündedir. Günlük harcanan kalori miktarını kadın ve erkekte değiştiren ise hareketliliktir. Oturan kişi az kalori harcar hareket eden daha fazla. Haliyle günde 1 saat yürümeye dikkat edin.

1 dilim ekmek kaç kalori? Yiyeceklerin kalori cetveli