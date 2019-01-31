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Simge Tertemiz yaşı kaç evlilik yaptı eski eşi Murat Kadıoğlu kimdir?

Simge Tertemiz yaşı kaç evlilik yaptı eski eşi Murat Kadıoğlu kimdir?

Sunuculuk ve modellik yapan son günlerin konuşuşan ismi Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. 1988 doğumlu Simge Tertemiz, aslen İstanbullu. 2011 yılında Murat Kadıoğlu ile evlenen Simge Tertemiz eşinden şiddet gördüğü iddiası ile 2014 yılında boşandı. 24 yaşında Nail Kayra adında oğlu oldu.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 09:55 - Güncelleme: 31-01-2019 09:55

Son günlerin güzelliği ve fiziği ile konuşulan isimlerinden biri olan Simge Tertemiz kimdir, aslen nereli şu an evli mi, boşandığı eşi Murat Kadıoğlu kimdir soruları merak konusu oldu. Simge Tertemiz, aslen İstanbullu. 2011 yılında Murat Kadıoğlu ile evlenen Simge Tertemiz eşinden şiddet gördüğü iddiası ile 2014 yılında boşandı. Nail Kayra adında oğlu var. 

SİMGER TERTEMİZ KİMDİR: Simge Tertemiz, 10 Ocak 1988 tarihinde Hatay, İskenderun’da doğmuştur. Annesinin adı Fatoş Tertemiz’dir. Yahya Kemal Beyatlı ilköğretim okulundan sonra Nuri Cıngıllıoğlu Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde okuyup mezun oldu.

2002 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında gelecek vadeden misyon ödülü kazandıktan sonra 2004 yılında "Best Model of Turkey" birinciliği ve 2004 yılı "Best Model of The World" dördüncülüğü ayrıca 2004 yılı "Miss Tourism" beşinciliğini kazanmıştır.

1997-2009 yılları arasında ATV'de “Özel Hat” adlı magazin programını sundu. 2009 yılında Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yaptı.

Simge Tertemiz kimdir: 2007 yılında yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı “Çılgın Dersane Kampta” filminde Paşhan Yılmazel, Alp Kırşan, Berksan Özer, Sevil Uyar, Simge Tertemiz, Okan Karacan, Ceyda Ateş, Ulaş Özer, Ozan Aydemir, Mustafa Topaloğlu, Sibel Tüzün, Duygu Çetinkaya, Tuba Ünsal, Pakize Suda, Hande Ataizi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadı.

Simge Tertemiz, 5 yıldır birlikte olduğu Murat Kadıoğlu ile 18 Haziran 2011 tarihinde evlendi. Nail Kayra isminde bir oğlu vardır. 2014 yılında boşandılar.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez oldu. Yarışmacılar ise Aslızen, Berna Öztürk, Elif Ece Uzun, Esra Balamir, Esra Sönmezer, Gizem Özdilli, Hatice Çarpar, İnci Pars, Neslihan Önder, Nil Karataş, Pelin Suade, Sevil Uyar, Simge Tertemiz, Tuğçe Özbudak, Yasemin Öztürk, Yeşim Erçetin oldu.

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