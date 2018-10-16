Simge Sağın'dan olay yanıt: Bir o kadar da yerin altında var

Son dönemde adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan güzel şarkıcı Simge Sağın, önceki gün İstanbul Kartal'da bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Sağın, bir gazetecinin “Başarılı ünlülerin boyları hep kısa. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt herkesi kahkahaya boğdu.
Sağın şunları söyledi: "Beni kısa zannediyorlar ama yerin altında bir o kadarım daha var. Ben 1.60’ım. Minik Serçe Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil, tüm dünyanın peşinden koştuğu Madonna, Shakira gibi ünlülerin boyları da 1.50-1.57 arasında. Ben halimden mutluyum”
Sağın'ın konser öncesi eğlenceli ve enerjik halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Simge Sağın'ın Mustafa Sandal ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddianın kaynağı ise iki şarkıcının da Göcek'ten eş zamanlı fotoğraf paylaşmaları oldu.
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