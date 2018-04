Simge Fıstıkoğlu muhteşem bir düğünle evlendi

"KALBİMDE OL, SENİ SEVEYİM" Düğün öncesi salona girmeden fotoğraf paylaşan Simge, paylaşımına şu notu ekledi: Her şey seni bekliyor, her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını, ve her şey tekrarlıyor seni nice sevdiğimi. Bir ömür bırakmasın ellerimiz birbirini, sen hep benim yanımda, kalbimde ol ve ben hep en çok seni sevip en çok sana güveneyim.