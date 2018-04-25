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Simge Fıstıkoğlu kimdir soyadı olay oldu! Kocasının soyadına bakın

Simge Fıstıkoğlu kimdir soyadı olay oldu! Kocasının soyadına bakın

Simge Fıstıkoğlu kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor ve Simge Fıstıkoğlu'nun kocası kim soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Emre Tavukçuoğlu ile evlenen güzel NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu eşinin soyadını kullanmaya başlayınca sosyal medyanın diline düştü. Soyadının yanına eşinin soyadını da ekleyince ortaya çıkanlar günü 'geyiği' oldu. Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu soyadı sosyal medyada ti'ye alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 11:35 - Güncelleme: 25-04-2018 11:35

Simge Fıstıkoğlu kimdir, kaç yaşında kocası kim, kiminle evlendi soruları magazin basınının gündeminde. Geçtiğimiz günlerde uzun süre aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile evlenen güzel NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu sosyal medyada eşinin soyadını da kullanmaya başlayınca olay oldu. Sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı ismini Simge Fıstıkoğlu Tavukçu diye değiştiren Simge Fıstıkoğlu sosyal medyada günün konusu oldu.

NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Emre Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.

SOYADI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

2017 yılı mayıs ayında ilişkisini yaptığı paylaşımla ilan eden Simge Fıstıkoğlu'nun Instagram hesabında kocasının soyadını da kullanması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu.

SİMGE FISTIKOĞLU TAVUKÇUOĞLU: Evlendikten sonra kocasının soyadını da kullanmaya başlayan güzel spikerin Instagram adında "Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu" yazıyor.

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR: Simge Fıstıkoğlu, 12 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu, Selim Pars Koleji, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitim gördü.

Medyaya ilk adımını Elle Decor Dergisi ile attı. 6 aylık stil editörlüğü deneyiminden sonra yazılı basın yerine görsel basında çalışmak istedi. Simge Fıstıkoğlu, televizyon dünyasına 2006 yılında spiker ablasının ısrarıyla girmiştir. Ablası, Sinem Fıstıkoğlu özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapmaktadır.

Habertürk Televizyonu’nun o dönemde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Murat Ongun’un kapısını 16 Ekim 2006 tarihinde çaldı. “Bu mesleği öğrenmek istiyorum” dediği Murat Ongun’dan “spor servisinde hemen başla” yanıtını aldı ve hiç düşünmeden kabul etti.

Habertürk Televizyonu’nda 2009 yılının Ağustos ayına dek spor spikeri&editörü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında aralarında Fatih Terim, Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Ersun Yanal, Vicente Del Bosque gibi önemli teknik direktörlerle ve Cristiano Ronaldo, Hakan Şükür, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi başarılı futbolcularla röportajlar yaptı.

Simge Fıstıkoğlu, 2009 yılının Ağustos ayında Habertürk Televizyonu Spor Müdürü oldu.

Habertürk’te “1 Gün” ve “Gün Başlıyor” haber kuşaklarını sundu. Habertürk’te Cumartesi-pazar sabahları 09:15 – 12:00 saatleri arasında canlı yayınlanan “Burası Haftasonu” isimli programı hazırlayıp sundu.

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