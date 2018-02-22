Şimdi sıkı durun bu çocuk yumurtluyor gözlerinize inanamayacaksınız

Bu zaman kadar birbirinden ilginç haberler gördünüz, duydunuz, tanık oldunuz biliyoruz. Ama böylesi daha önce görülmedi... Süt Kardeşler filminde Adile Naşit'in ağlama sahnelerini hatırlarsınız. Kemal Sunal, Adile Naşit'i tavuğa benzetir ve 'Kadın yumurtluyor' der. Bu işin farklı bir boyutu gibi. Ama yumurtlayan insan parodisi gerçek oldu. Nasıl mı? İşte inanmakta zorluk çekeceğiniz o haber...