Şimdi sıkı durun bu çocuk yumurtluyor gözlerinize inanamayacaksınız

Bu zaman kadar birbirinden ilginç haberler gördünüz, duydunuz, tanık oldunuz biliyoruz. Ama böylesi daha önce görülmedi... Süt Kardeşler filminde Adile Naşit'in ağlama sahnelerini hatırlarsınız. Kemal Sunal, Adile Naşit'i tavuğa benzetir ve 'Kadın yumurtluyor' der. Bu işin farklı bir boyutu gibi. Ama yumurtlayan insan parodisi gerçek oldu. Nasıl mı? İşte inanmakta zorluk çekeceğiniz o haber...
Endonezya'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk, yumurtladığını iddia etti. Doktorlar bunun imkansız olduğunu söylese de çocuk onların yanında da bu eylemi gerçekleştirerek herkesi şaşkına çevirdi.
Endonezya'da 14 yaşındaki bir çocuk iki yıldır "yumurtladığını" iddia etti. Çocuğun babası, oğlunun "yumurtladığı" yumurtaların akının olmadığını söyledi.
2 SENEDE 20 KERE YUMURTLADI; İddialara göre, 14 yaşındaki adı Akmal olarak açıklanan bir çocuk, doktorların önünde de "yumurtladı." Babasıyla birlikte durumunu göstermek hastaneye giden çocuk, son iki senede toplam 20 kere yumurtladığını iddia etti.
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