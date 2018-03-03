Şimdi Nusret düşünsün!

Şu sıralar 'Ashley Nocera' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ashley Nocera tam bir fitness aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.