Şimdi Nusret düşünsün!

Ete tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret'e dişli bir rakip çıktı.

Şimdi Nusret düşünsün!

Şu sıralar 'Ashley Nocera' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ashley Nocera tam bir fitness aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.

126
Şimdi Nusret düşünsün!

Ashley Nocera, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı. 1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı. Instagram paylaşımlarıyla ismini duyuran model Ashley Nocera, çektiği videoyla hem izlenme rekorları kırdı hem de Nusret'e rakip oldu.

226
Şimdi Nusret düşünsün!

İtalyan asıllı olan Ashley Nocera, ABD'nin New York kentinde yaşıyor ve bikini modelliği yapıyor. Aynı zamanda bir fitnes tutkunu olan Nocera'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.

326
Şimdi Nusret düşünsün!

20 yaşındaki İtalyan model Nocera, Instagram sayfasında markete gidip et aldığı sonra da mutfağında müzik eşliğinde pişirdiği videosuyla dikkat çekti.

426
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro