Şimdi Nusret düşünsün!

Şu sıralar 'Ashley Nocera' adını sıkça duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira kendisi sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Ashley Nocera tam bir fitness aşığı. 20 yaşındaki İtalyan bikini modelinin Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. 4 yaşında yüzerek spora başlayan Ashley'nin tek becerisi spor ve modellik değil. Nocera, taklitleri ve paylaştığı videolarla büyük ilgi topluyor.
Ashley Nocera, son olarak Nusret'i taklit ettiği bir dakikalık videoyu Instagram'dan paylaştı. 1 milyondan fazla kez izlenen eğlenceli videoya yorum yağdı. Instagram paylaşımlarıyla ismini duyuran model Ashley Nocera, çektiği videoyla hem izlenme rekorları kırdı hem de Nusret'e rakip oldu.
İtalyan asıllı olan Ashley Nocera, ABD'nin New York kentinde yaşıyor ve bikini modelliği yapıyor. Aynı zamanda bir fitnes tutkunu olan Nocera'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var.
20 yaşındaki İtalyan model Nocera, Instagram sayfasında markete gidip et aldığı sonra da mutfağında müzik eşliğinde pişirdiği videosuyla dikkat çekti.
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