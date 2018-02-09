Şimdi hesap zamanı! 'Türkiye'de zehirlendik' diyen çifte büyük şok

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etmişti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye’ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etmişti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye’de yemek yerken çekildiği fotoğraflar kendisini ele vermesine neden olmuştu. Çiftin suçladığı otel ve turizm ofisi çifte karşı dava açtı. Facebook'ta Türkiye tatilleriyle ilgili tam 79 fotoğraf paylaşan çift hakim önünde hesap verecek. İngiliz medyasına göre söyledikleri yalan yüzünden çiftin hapse girme ihtimali var. Twitter

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38 yaşındaki Leon Roberts Türkiye’deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etmişti. Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise İngiliz turistlerin Türkiye tatili dönüşünde otelde gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiasıyla tur operatörleri aleyhine açtıkları davalarda 5 - 15 bin pound arasında tazminatlar kazanması ve açılan dava sayısının ciddi boyuta ulaşması üzerine vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde yasal işlem yapılacağını duyurdu. Twitter

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Leon Roberts ve sevgilisi, İngiliz yargısı önünde hesap vereceği günü beklemeye başladı. Twitter

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