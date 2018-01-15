Şimdi her ne yapıyorsanız bir kenara bırakın buraya dikkat!

Şimdi ne yapıyorsanız bırakın ve geçtiğimiz haftasının sosyal medyayı kayıp kavuran, yüzleri güldüren o paylaşımlarına bir göz atın... Sosyal medya artık bir sohbet, bilgi kaynağı olmaktan çıktı, mizah kaynağı olmaya doğru yol alıyor. Paylaşılan birbirinden komik paylaşımlar erişebilinen her yerde yüzleri güldürüyor. Şimdi buraya dikkat, işte geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan ve çok güldüren o paylaşımlar. Twitter

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Şimdi ne yapıyorsanız bırakın ve geçtiğimiz haftasının sosyal medyayı kayıp kavuran, yüzleri güldüren o paylaşımlarına bir göz atın... Sosyal medya artık bir sohbet, bilgi kaynağı olmaktan çıktı, mizah kaynağı olmaya doğru yol alıyor. Paylaşılan birbirinden komik paylaşımlar erişebilinen her yerde yüzleri güldürüyor. Şimdi buraya dikkat, işte geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan ve çok güldüren o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 20

Şimdi ne yapıyorsanız bırakın ve geçtiğimiz haftasının sosyal medyayı kayıp kavuran, yüzleri güldüren o paylaşımlarına bir göz atın... Sosyal medya artık bir sohbet, bilgi kaynağı olmaktan çıktı, mizah kaynağı olmaya doğru yol alıyor. Paylaşılan birbirinden komik paylaşımlar erişebilinen her yerde yüzleri güldürüyor. Şimdi buraya dikkat, işte geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan ve çok güldüren o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

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