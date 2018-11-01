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Şimdi de UBER sürücüleri eylemde!

Şimdi de UBER sürücüleri eylemde!

Taksicilerin UBER için yaptığı eylemlerin bir benzerini UBER sürücüleri de yaptı. UBER sürücüleri araçları ile 'Sn. Başkan Halk UBER istiyor' yazdı. Sosyal medyada olay oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:14 - Güncelleme: 01-11-2018 11:14

Taksicilerden sonra UBER sürücüleri de eylem yaptı. UBER sürücüleri taleplerini  araçları ile yazarak dile getirdi. 100'ün üzerindeki araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na giden UBER sürücüleri araçları ile “Sn. Başkan Halk UBER istiyor" yazdı.

O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketledi.

"YOLCU BEĞENMİYORLAR"
UBER sürücülerin iletilerini yaplaşması ile sosyal medya kullanıcılar birbirlerine girdi. UBER'in yerli olmadığını dile getiren kullanıcılara karşılık taksilerin kısa mesafe, trafik, hava koşulları gibi çeşitli bahanelerle yolcu almadıkları cevabı verildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Adalet 01 Kasım 2018 11:41 Taksicilerde überde şoförlük yapabilir. Bence uber kalsın taksi gitsin. Taksiciler yüzde doksanbeşi sahtekar.

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