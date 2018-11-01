Şimdi de UBER sürücüleri eylemde!

Taksicilerden sonra UBER sürücüleri de eylem yaptı. UBER sürücüleri taleplerini araçları ile yazarak dile getirdi. 100'ün üzerindeki araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na giden UBER sürücüleri araçları ile “Sn. Başkan Halk UBER istiyor" yazdı.

O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketledi.

"YOLCU BEĞENMİYORLAR"

UBER sürücülerin iletilerini yaplaşması ile sosyal medya kullanıcılar birbirlerine girdi. UBER'in yerli olmadığını dile getiren kullanıcılara karşılık taksilerin kısa mesafe, trafik, hava koşulları gibi çeşitli bahanelerle yolcu almadıkları cevabı verildi.