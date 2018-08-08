Şimdi 4 Kadın zamanı!

4 farklı kadın, olaylara, gündeme ve öne çıkan haberlere 4 farklı bakış açısıyla yeni pencereler açacak.
T Company yapımcılığını üstlendiği programda; Nabzın hiç düşmediği, sürprizlerin ve usta aşçının sunumuyla nefis yemek tariflerinin yer aldığı programda; ünlü konuklar ağırlanacak.
Canlı, heyecanlı ve yepyeni bir programa hazır mısınız
4 Kadın Zamanı 13 Ağustos 0930'da Kanal D'de Başlıyor!
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