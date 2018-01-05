Şimdi 18 yaşında bir de son haline bakın!

Şimdi 18 yaşında bir de son haline bakın!

İsmini adını sanını bilmeseniz de onu mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Kurt kız olarak bilinen Sumatra Susuphan 2010'da dünyanın en kıllı kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Susuphan'ın fotoğrafları ilk çıktığı dönem sosyal medyada şok etkisi yaratırken, oldukça da ilgi çekmişti. Herkesin aklında iki soru vardı. Biri iyileşip iyileşemeyeceği, ikincisi bu şekilde hayatına nasıl devam ettiği... Bunları bir kenara bırakalım ve bu talihsiz genç kızın son haline gelin birlikte bakalım.

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Şimdi 18 yaşında bir de son haline bakın!

Genç kadın aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip. Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş.



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Şimdi 18 yaşında bir de son haline bakın!

Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş. Ancak sosyal medyada çıkan son görüntüleri kadının artık kılsız bir surata sahip olduğunu gösterdi. Babası Samrerng, kızının durumunun iyileşmediğini ancak artık suratını düzenli olarak traşlamaya başlamış olduğunu açıkladı.

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Şimdi 18 yaşında bir de son haline bakın!

Sumatra konuyla ilgili olarak, "Başkalarından daha farklı hissetmiyorum ve okulda çok arkadaşım var. Tüylü olmak beni özel kılıyor." dedi. Sumatra Facebook postunda ayrıca evlendiğini ve çok mutlu olduğunu da söyledi.

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