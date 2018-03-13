Silvio Berlusconi tüm sırları bir bir böyle ifşa olacak

İtalya'nın skandallarla birlikte anılan en meşhur siyasetçisi Silvio Berlusconi'nin hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Paolo Sorrentino tarafından beyaz perdeye aktarıldığı 'Loro', Berlusconi'nin tüm hayatını, sırlarını bir bir ifşa edecek.

Silvio Berlusconi tüm sırları bir bir böyle ifşa olacak

İtalya'nın skandallarla birlikte anılan en meşhur siyasetçisi Silvio Berlusconi'nin hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Paolo Sorrentino tarafından beyaz perdeye aktarıldığı 'Loro', Berlusconi'nin tüm hayatını, sırlarını bir bir ifşa edecek.

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Silvio Berlusconi tüm sırları bir bir böyle ifşa olacak

İtalya'nın skandallarla birlikte anılan en meşhur siyasetçisi Silvio Berlusconi'nin hayatının ünlü yönetmen Paolo Sorrentino tarafından beyaz perdeye aktarıldığı 'Loro' (Onlar) isimli filmin fragmanı yayımlandı. Fragmanda eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar eşliğinde özel hayatına ağırlık veriliyor.

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Silvio Berlusconi tüm sırları bir bir böyle ifşa olacak

Prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapması beklenen 'Loro' (Onlar) isimli film, medya imparatorluğundan başbakanlığa atlayan ve İtalya'nın hem en zengin işadamı hem de siyasi lideri olan Silvio Berlusconi'nin medya ve siyasetteki kariyeri kadar özel yaşamını da kapsıyor.

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Silvio Berlusconi tüm sırları bir bir böyle ifşa olacak

Aktör Toni Servillo tarafından canlandırılan 81 yaşındaki Berlusconi'nin çok kısa süre ve ancak arkadan gözüktüğü fragmanda, eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar ağırlıkla yer alıyor.

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